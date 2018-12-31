Президент «Атлетико»: Верю, что Лукас Эрнандес останется в нашем клубе

Футбол 31 декабря 2018 19:57 Источник: AS Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что французский футболист станет игроком "Баварии".

Глава мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Лукаса Эрнандеса.

"Лукас является нашим игроком, и я верю, что он останется в клубе надолго. У нас прекрасные отношения с "Баварией". Мы уважаем друг друга", – приводит слова Сересо AS.

Напомним, 22-летний Эрнандес является воспитанником мадридского клуба.

В нынешнем сезоне игрок провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями, а его контракт с испанским клубом действует до лета 2024 года.