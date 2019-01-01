Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол01 января 2019 12:24Источник: Clarin

Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»

Полузащитник Матиас Краневиттер и нападающий Эмануэль Ригони могут перейти из «Зенита» в «Ривер Плейт».

По данным издания Clarin, аргентинский клуб намерен серьезно усилить состав в предстоящее межсезонье. В число возможных покупок входят Краневиттер и Ригони, который в данным момент играет за «Аталанту» на правах аренды. Сообщается, что «Ривер Плейт» хотел бы видеть в своем составе и Себастьяна Дриусси, но вероятность его перехода оценивается очень низко.

Напомним, что Краневиттер признался, что думает о смене клуба из-за нехватки игрового времени, а агент Ригони заявил, что его клиент точно покинет питерский клуб.

#фк зенит#фк ривер плейт#краневиттер матиас#дриусси себастьян#ригони эмилиано#Возможные трансферы#РПЛ#чемпионат аргентины по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта