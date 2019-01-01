Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»

Футбол 01 января 2019 12:24 Источник: Clarin

Полузащитник Матиас Краневиттер и нападающий Эмануэль Ригони могут перейти из «Зенита» в «Ривер Плейт».

По данным издания Clarin, аргентинский клуб намерен серьезно усилить состав в предстоящее межсезонье. В число возможных покупок входят Краневиттер и Ригони, который в данным момент играет за «Аталанту» на правах аренды. Сообщается, что «Ривер Плейт» хотел бы видеть в своем составе и Себастьяна Дриусси, но вероятность его перехода оценивается очень низко.

Напомним, что Краневиттер признался, что думает о смене клуба из-за нехватки игрового времени, а агент Ригони заявил, что его клиент точно покинет питерский клуб.