Артем Ребров – о ситуации Глушакова: Мы должны показать, что своих не отдаем

Футбол 01 января 2019 16:36 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел 21 матч и забил 2 гола.

Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров высказался о положении полузащитника Дениса Глушакова.

"Конечно. Но болельщики немножко не понимают. У них все замыкается на Глушакове. А нужно показать, что есть команда. Сегодня Глушаков – мы его не отдадим, завтра Ребров – не отдадим. Если мы в команде приняли решение, что он здесь, что он остается, значит, так оно и должно быть. Не должно быть такого, что мы его выбрали капитаном, а кто-то снаружи кричит: «Эй, давайте его сюда, мы его растерзаем!». Мы не можем человека отдать, мы команда. На примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем. Мы же не приходим на трибуну и не говорим, какие кричалки нужно кричать и какие транспаранты растягивать. В этой шумихе кто-то что-то сказал, кто-то что-то додумал. А потом мои друзья приходят ко мне и спрашивают: «А правда это вот так?» Отвечаю: «Я только что приехал оттуда, и я этого не знаю, а ты – знаешь». Как это может быть? Причем это везде: среди друзей, в школе, куда ребенка приводишь, охранник спрашивает. Везде какие-то мнения и слухи. Это сильно мешает.

Один болельщик, с которым мы общаемся по теме благотворительности, мне пишет: «Артем, скажи, вы сами пошли на то, чтобы надеть майки в поддержку Глушакова и сфотографироваться?» Я ему пишу: «Нет, нам пистолеты всем поставили к голове». Были майки с восьмеркой, были Жиго с Зобниным, Ещенко. Мы команда, мы – друг за друга", – цитирует Реброва телеканал "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что Глушаков пытался устроить бунт против бывшего наставника команды Массимо Карреры. После этих слухов многие болельщики "Спартака" подвергли критике полузащитника и обратились к руководству с просьбой продать игрока.