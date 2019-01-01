Криштиану Роналду: Я не одержим индивидуальными наградами

Футбол 01 января 2019 17:06 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне 33-летний португалец провел 24 матча, забил 15 голов и отдал 8 голевых передач.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о главных целях, отметив, что не стремится к завоеванию индивидуальных наград.

«Я далеко не одержим индивидуальными наградами. Самое важное для меня – работать на благо команды и обеспечивать ей титулы. Я не всегда стараюсь бить рекорды, моя цель – быть на вершине собственной игры и помогать команде.

Конечно, я не скрываю того факта, что я люблю выигрывать индивидуальные награды, но это не конец света, если не получается», – цитирует нападающего "Газета.Ru" со ссылкой на AS.