Криштиану Роналду: Я не одержим индивидуальными наградами - Советский спорт
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Футбол01 января 2019 17:06Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Криштиану Роналду: Я не одержим индивидуальными наградами

В текущем сезоне 33-летний португалец провел 24 матча, забил 15 голов и отдал 8 голевых передач.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о главных целях, отметив, что не стремится к завоеванию индивидуальных наград.

«Я далеко не одержим индивидуальными наградами. Самое важное для меня – работать на благо команды и обеспечивать ей титулы. Я не всегда стараюсь бить рекорды, моя цель – быть на вершине собственной игры и помогать команде.

Конечно, я не скрываю того факта, что я люблю выигрывать индивидуальные награды, но это не конец света, если не получается», – цитирует нападающего "Газета.Ru" со ссылкой на AS.

#серия а#фк ювентус#роналду криштиану
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