«Эвертон» дома уступил «Лестеру»

Футбол 01 января 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Абушкин Руслан

«Лестер» одержал гостевую победу над «Эвертоном» в матче 21-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Единственный гол на счету форварда Джейми Варди на 58-й минуте. Это седьмой гол для 31-летнего нападающего в сезоне. Стоит отметить, что Варди забил первый мяч 2019 года в европейских чемпионатах.

После этой победы «Лестер» поднялся на седьмое место в АПЛ, набрав 31 очко. Команда из Ливерпуля занимает десятое место – 27 очков.

В следующем туре 12 января «Лестер» примет на своем поле «Саутгемптон», а «Эвертон» днем позже сыграет дома с «Борнмутом».