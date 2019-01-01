Уле-Гуннар Сульшер: Я включу Санчеса в заявку на матч с «Ньюкаслом»

Футбол 01 января 2019 19:23 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о планах на чилийского форварда Алексиса Санчеса.

«Я включу Санчеса в заявку на матч с «Ньюкаслом». В последние дни он отлично проявлял себя на тренировочных занятиях. Он не играл последний месяц, но будет в заявке на следующую игру, да.

Он всегда хочет играть, такой у него характер. И сейчас он готов. Это тот игрок, который извлекает пользу из перемещений футболистами по полю, смен позиций, ротации.

На тренировках он забил несколько классных голов, это обнадеживает», – приводит слова Сульшера "Газета.Ru" со ссылкой на Manchester Evening News.

Напомним, "МЮ" проведет матч 21-го тура АПЛ против "Ньюкасла" 2 января.