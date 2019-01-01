«Арсенал» разгромил «Фулхэм», Рэмзи отметился голом - Советский спорт
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Футбол01 января 2019 21:15Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Арсенал» разгромил «Фулхэм», Рэмзи отметился голом

Ранее сообщалось, что валиец хочет покинуть лондонский клуб.

Футболисты "Арсенала" нанесли поражение "Фулхэму" в матче 21-го тура АПЛ – 4:1.

В составе победителей отличились Гранит Джака (25-я минута), Александр Ляказетт (55), Аарон Рэмзи (79), и Пьер-Эмерик Обамеянг (83).

Единственный мяч для "Фулхэма" на 69-й минуте забил Абубакар Камара.

Таким образом, подопечные Унаи Эмери продолжают занимает 5-е место в таблице премьер-лиги, набрав 41 очко. У "Фулхэма" – 14 баллов, и предпоследняя, 19-я позиция.

12 января "Арсенал" сыграет против "Вест Хэма", а "Фулхэм" в тот же день встретится с "Бернли".

#апл#фк арсенал лондон#фк фулхэм
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