Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии MARCA, Роналду – на 4-й позиции - Советский спорт
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Футбол01 января 2019 21:52Источник: MarcaАвтор: Гичунцев Артур

Месси признан лучшим футболистом 2018 года по версии MARCA, Роналду – на 4-й позиции

Россиян в этом списке представили полузащитник "Монако" Александр Головин (79-е место), хавбек "Валенсии" Денис Черышев (89) и нападающий "Зенита" Артём Дзюба (97).

Авторитетное издание Marca представило список 100 лучших футболистов мира по итогам 2018 года.

Первое место занял капитан "Барселоны" Лионель Месси. На второй позиции расположился хавбек "Реала" Лука Модрич, а замкнул тройку лучших нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

Отметим, что экс-нападающий "сливочных" Криштиану Роналду, подписавший этим летом контракт с "Ювентусом", занял 4-е место.

С пятого по десятое место заняли: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Эден Азар («Челси», Бельгия), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур», Англия) и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия).

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