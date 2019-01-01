С. Еременко исключен из заявки «Спартака» для участия в матчах РПЛ

Футбол 01 января 2019 22:42 Источник: РПЛ Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Хавбек московского "Спартака" Сергей Еременко исключен из заявки столичного клуба для участия в матчах РПЛ.

Напомним, красно-белые арендовали 19-летнего футболиста у юрмальского «Спартака» в феврале 2018 года до 31 декабря 2018 года.

В текущем сезон он выступал за "Спартак-2", проведя 6 матчей в ФНЛ.

Отметим, что Сергей является братом полузащитника «Спартака» Романа Еременко, который, как сообщал «Чемпионат», тоже должен покинуть стан красно-белых этой зимой.