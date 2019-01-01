«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф Сити» и вышел на второе место в таблице АПЛ

Футбол 01 января 2019 22:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Футболисты "Тоттенхэма" нанесли поражение "Кардифф Сити" (3:0) в гостевом матче 21-го тура АПЛ.

В составе победителей отличились нападающий Гарри Кейн (3-я минута), полузащитник Кристиан Эриксен (12) и корейский хавбек Сон Хын Мин (26).

Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино, набрав 48 очков, вышли на второе место в таблице премьер-лиги. У "Кардифф Сити" 18 баллов и 16-я позиция.

В следующем туре лондонский клуб сыграет 13 января с "Манчестер Юнайтед", а "Кардифф Сити" днем ранее проведет игру с "Хаддерсфилдом".