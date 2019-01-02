Вальверде может покинуть "Барселону"

Футбол 02 января 2019 06:40 Источник: ФК «Барселона» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не уверен в том, что он еще долгое время будет руководить командой.

- Я не знаю, что буду делать в следующем сезоне. Это футбол. Может произойти все что угодно, никогда не загадываю наперед.

Два месяца - это очень долгий срок. Если не выигрываешь лигу, все обращают внимание на тренера, потому что это так принято. Я стараюсь выполнить поставленные задачи, так что давайте посмотрим.

Каждый день происходит что-то, с чем так или иначе приходится сталкиваться. У всех нас есть общая цель: чтобы клуб работал и рос с каждым днем, чтобы мы играли хорошо и люди были счастливы, - сказал Вальверде в интервью клубному телевидению.

Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года.

Каталонцы при нем выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В текущем сезоне «Барселона» в Ла Лиге идет на первом месте после 17 туров. Нынешний контракт тренера истекает летом 2020 года.