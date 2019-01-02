"Наполи" рассчитывает заработать на продаже Кулибали 120 миллионов евро - Советский спорт
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Футбол02 января 2019 11:03Источник: La Gazzetta dello SportАвтор: Спирин Дмитрий

"Наполи" рассчитывает заработать на продаже Кулибали 120 миллионов евро

Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали попал в сферу интересов «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Cтороны готовы обсудить трансфер сенегальца в летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство неаполитанцев планирует выручить с продажи 27-летнего Кулибали 120 миллионов евро.

В борьбе за награду «Golden Lion» (лучшему игроку года в Сенегале) Кулибали, набравший 41% голосов, опередил нападающего «Ливерпуля» Садио Мане (26%) и защитника «Бордо» Юссуфа Сабали (12%).

В сезоне-2018/19 Кулибали провел 24 матча за «Наполи» во всех турнирах.

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