В АПЛ впервые сыграл футболист 2001 года рождения

Футбол 02 января 2019 13:28 Источник: «Газета.Ru»

В английской премьер-лиге впервые принял участие футболист 2001 года рождения, сообщает «Газета.Ru».

По информации издания, это произошло в матче 21-го тура «Арсенал» – «Фулхэм» (4:1). 17-летний полузащитник «канониров» Букайо Сака вышел на замену на 83-й минуте, сменив 22-летнего Алекса Ивоби.

«Арсенал» с 41-м очком занимает пятое место в турнирной таблице, а «Фулхэм» расположился на 19-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 12 января на выезде сыграют с «Вест Хэмом», а «дачники» в тот же день встретятся с «Бернли».