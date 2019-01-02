Кейн поразил ворота всех команд премьер-лиги

Футбол 02 января 2019 13:36 Источник: «Газета.Ru» Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забивал в ворота каждой команды английской премьер-лиги.

В матче 21-го тура АПЛ «Кардифф» - «Тоттенхэм», который прошел 1 января и закончился со счетом 3:0 в пользу лондонской команды, Кейн открыл счет.

«Кардифф» стал 28-й командой, которой смог забить нападающий, сообщает «Газета.ру». Кейн с 2011 года забивал минимум один мяч в ворота всех 28 соперников, с которыми когда-либо встречался в чемпионате Англии.

Сейчас в активе Кейна 158 голов в 241 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах.