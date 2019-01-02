Андрей Шевченко: Могу позвонить Анчелотти или Мальдини, если нужен совет

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко – о том, к кому обращается за советами.
– Вы довольно молодой специалист. К кому вы обращаетесь за советом?
– У меня есть замечательные помощники. Тот же Мауро Тассотти, с которым мы работаем и очень давно дружим. Также я продолжаю поддерживать связь с моими партнерами по «Милану».
Если мне надо узнать информацию или по-дружески попросить совета, то я всегда могу позвонить Карло Анчелотти или Паоло Мальдини, – приводит слова Шевченко footballhub.com.ua.