Андрей Шевченко: Могу позвонить Анчелотти или Мальдини, если нужен совет

Футбол 02 января 2019 16:28

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко – о том, к кому обращается за советами.

– Вы довольно молодой специалист. К кому вы обращаетесь за советом?

– У меня есть замечательные помощники. Тот же Мауро Тассотти, с которым мы работаем и очень давно дружим. Также я продолжаю поддерживать связь с моими партнерами по «Милану».

Если мне надо узнать информацию или по-дружески попросить совета, то я всегда могу позвонить Карло Анчелотти или Паоло Мальдини, – приводит слова Шевченко footballhub.com.ua.