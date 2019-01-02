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Футбол02 января 2019 17:57Источник: «Советский спорт»

Аршавин зарегистрировался в «Инстаграм»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин зарегистрировался в социальной сети «Инстаграм».

«В работе все пройдет», – написал Аршавин под первой фотографией в «инстаграме».

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В работе всё пройдёт...💪🏼☺️

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

Стоит отметить, что сегодня также в «инстаграм» зарегистрировался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Напомним, последние два года Аршавин выступал за казахстанский «Кайрат». Экс-форвард лондонского «Арсенала» недавно завершил карьеру и возглавил детский международный проект клубной академии «Сириус в «Зените».

#Футбол-Россия#рпл#фк зенит#аршавин андрей
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