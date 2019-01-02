Аршавин зарегистрировался в «Инстаграм»

Футбол 02 января 2019 17:57 Источник: «Советский спорт»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин зарегистрировался в социальной сети «Инстаграм».

«В работе все пройдет», – написал Аршавин под первой фотографией в «инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram В работе всё пройдёт...💪🏼☺️ Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 2 Янв 2019 в 5:42 PST

Стоит отметить, что сегодня также в «инстаграм» зарегистрировался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Напомним, последние два года Аршавин выступал за казахстанский «Кайрат». Экс-форвард лондонского «Арсенала» недавно завершил карьеру и возглавил детский международный проект клубной академии «Сириус в «Зените».