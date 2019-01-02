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Футбол02 января 2019 18:42Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

Самуэль Жиго: Чувствую, как постепенно прихожу в норму

Француз, ставший 1 января отцом, продолжает восстановление после травмы.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился своими чувствами в связи с рождением сына и рассказал о восстановлении после разрыва передней крестообразной связки колена.

В первый день 2019 года 25-летний француз стал отцом. В его семье родился мальчика Наэль. Вес ребенка – 3150 граммов, рост – 51 сантиметр.

– У моей любимой Лолы и сына все хорошо, – приводит слова Жиго официальный сайт «Спартака». – Это лучший подарок! Вся семья счастлива и без ума от малыша. В том числе мой старший брат Тони. Он регбист, играет за сборную Франции по регбилиг. По такому случаю специально приехал поздравить нас из Перпиньяна в Арль.

– Поклонников красно-белых волнует, как ваше колено...
– При такой травме восстановление – это довольно длительный, непростой процесс. Но важно, что все идет по плану. Чувствую, как постепенно прихожу в норму.

– Когда увидим вас в Москве?
– Прилечу 7 января, как и вся остальная команда. Хочу как можно скорее вернуться на поле!

Напомним, Жиго перешел в «Спартак» летом 2018 года и провел за команду восемь матчей.

2 сентября в матче с «Зенитом» (0:0) защитник получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и выбыл на полгода.

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