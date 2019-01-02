Сергей Анохин: Надеюсь, что Россия без особых проблем отберется на Евро-2020

Футбол 02 января 2019 18:55 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

В 2019 году сборная России проведет десять матчей отборочного турнира Евро.

Вице-президент РФС Сергей Анохин рассказал, чего ждет от сборной России в 2019 году.

«Каждый год мы встречаем с некоей надеждой на прекрасное будущее, и 2018 год в этом плане нас не подвел, – приводит ТАСС слова Анохина. – Что касается следующего года, то я очень надеюсь, что наша сборная сможет без особых проблем отобраться на чемпионат Европы 2020 года, это самый важный турнир.

Мы бы очень хотели, чтобы наша сборная сыграла в Санкт-Петербурге, если такой расклад получится».

Напомним, в 2019 году сборная России проведет десять матчей в отборочном турнире Евро-2020. Россия попала в группу I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

В первую международную паузу Россия сыграет с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).

Одним из городов, которые летом 2020 года примут финальный турнир Евро, станет Санкт-Петербург.