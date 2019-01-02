Хосеп Гвардиола: Знаю, что никто не верит в «Манчестер Сити»

Футбол 02 января 2019 21:00 Источник: Manchester Evening News Автор: Липкин Антон

Действующие чемпионы Англии примут на своем поле «Ливерпуль».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч с «Ливерпулем» в 21-м туре премьер-лиги.

«Все предельно ясно, – приводит Manchester Evening News слова испанца. – Мы отстаем на семь очков. Это будет вторая игра второго круга, так что после этого будет разыграно еще много очков. У нас есть хорошая возможность сократить отставание.

Наш настрой остается прежним. Все спрашивают, что произойдет, если мы проиграем. Мы же постараемся показать свою игру и продолжим бороться за чемпионство, пока на это будут шансы.

Не могу представить, что то, что произошло в прошлом, повторится в будущем. Я понимаю, что каждый может победить нас, но понимаю так же и то, что мы сами можем обыграть любого.

Я знаю, что сейчас никто не верит в нас. «Ливерпуль» находится на пике формы. Как я сказал на предыдущей пресс-конференции, по мне они лучшая команда в Европе».

Напомним, матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет 3 января на «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Начало – 23:00 (мск).

«Красные» лидируют в премьер-лиге, оставаясь единственной командой в чемпионате, не потерпевшей ни одного поражения. «Горожане» занимают третье место, отставая от соперника на семь очков.