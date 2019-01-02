Хосеп Гвардиола: Трансферы? Я доволен своими игроками, но, возможно, завтра поменяю свое мнение

Футбол 02 января 2019 21:17 Источник: Manchester Evening News Автор: Липкин Антон

В четверг «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» высказался о том, будут ли «горожане» подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Я так много раз говорил об этом, – приводит Manchester Evening News слова испанца. – Ничего нового не скажу. Возможно, завтра я поменяю свое мнение, но я доволен игроками, которые у меня есть».

Напомним, действующие чемпионы Англии занимают третье место, отставая на семь очков от лидирующего «Ливерпуля».

Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет 3 января на «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Начало – 23:00 (мск).