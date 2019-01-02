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Футбол02 января 2019 23:43Источник: TUTTOmercatoWEB.comАвтор: Липкин Антон

«Милан» рассматривает возможность приглашения Мануэла Фернандеша

Португалец входит в список потенциальных новичков «россонери».

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Милане», сообщает TUTTOmercatoWEB.com.

В ближайшие недели руководство «россонери» должно определиться, будет ли клуб вести переговоры по переходу 32-летнего португальца.

Напомним, контракт Мануэла Фернандеша с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2019 года. Таким образом, уже сейчас он может вести переговоры с другими клубами без разрешения действующих чемпионов России.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Фернандеш выступал за «Бенфику», «Портсмут», «Эвертон», «Валенсию» и «Бешикташ».

После первого круга серии A «Милан» набрал 31 очко и занимает пятое место, отставая одно очко от зоны Лиги чемпионов.

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