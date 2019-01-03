«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон»

«Синие» позволили «Арсеналу» приблизиться к себе.
«Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
«Синие» остаются на четвертом месте, но по итогам тура их преимущество над «Арсеналом» сократилось до трех очков.
В другом матче «Бернли» одержал волевую победу над «Хаддерсфилдом» (2:1) и покинул зону вылета, куда теперь опустился «Саутгемптон».
«Вест Хэм» благодаря дублю австрийца Марка Арнаутовича смог отыграться дома с «Брайтоном» (2:2), а «Кристал Пэлас» вырвал в гостях победу у «Вулверхэмптона» (2:0).
АПЛ
21-й тур
«Челси» – «Саутгемптон» – 0:0
«Хаддерсфилд» – «Бернли» – 1:2 (1:1)
Голы: Мунье, 33 – Вуд, 40. Барнс, 74.
Удаления: Шиндлер, 41 – Брэйди, 90.
«Вест Хэм» – «Брайтон» – 2:2 (0:0)
Голы: Арнаутович, 66, 68 – Стивенс, 56. Даффи, 58.
«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» – 0:2 (0:0)
Голы: Айю, 83. Миливоевич, 90+5, с пенальти.