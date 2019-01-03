«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон»

Футбол 03 января 2019 00:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

«Синие» позволили «Арсеналу» приблизиться к себе.

«Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Синие» остаются на четвертом месте, но по итогам тура их преимущество над «Арсеналом» сократилось до трех очков.

В другом матче «Бернли» одержал волевую победу над «Хаддерсфилдом» (2:1) и покинул зону вылета, куда теперь опустился «Саутгемптон».

«Вест Хэм» благодаря дублю австрийца Марка Арнаутовича смог отыграться дома с «Брайтоном» (2:2), а «Кристал Пэлас» вырвал в гостях победу у «Вулверхэмптона» (2:0).

АПЛ

21-й тур

«Челси» – «Саутгемптон» – 0:0

«Хаддерсфилд» – «Бернли» – 1:2 (1:1)

Голы: Мунье, 33 – Вуд, 40. Барнс, 74.

Удаления: Шиндлер, 41 – Брэйди, 90.

«Вест Хэм» – «Брайтон» – 2:2 (0:0)

Голы: Арнаутович, 66, 68 – Стивенс, 56. Даффи, 58.

«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» – 0:2 (0:0)

Голы: Айю, 83. Миливоевич, 90+5, с пенальти.