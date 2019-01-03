Маркус Рэшфорд: На то, чтобы взломать оборону «Ньюкасла», у нас ушло больше времени, чем хотелось бы - Советский спорт
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Футбол03 января 2019 01:20Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

Маркус Рэшфорд: На то, чтобы взломать оборону «Ньюкасла», у нас ушло больше времени, чем хотелось бы

«Манчестер Юнайтед» выиграл четвертый матч подряд с Сульшером.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

«Взломать оборону «Ньюкасла» было тяжело, – приводит BBC слова 21-летнего британца. – Это заняло у нас больше времени, чем хотелось бы. Нам пришлось потрудиться, чтобы набрать три очка. А я хочу прибавить в завершении».

Напомним, Рэшфорд забил второй гол в ворота «Ньюкасла» на 80-й минуте. Теперь на его счету шесть мячей в 18 матчах чемпионата. При этом после назначения норвежца Оле-Гуннара Сульшера временным главным тренером форвард забивал в трех играх из четырех.

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