Ромелу Лукаку: С Сульшером все совершенно по-другому, мы учимся у него

Футбол 03 января 2019 01:29 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу после назначения норвежца.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал матч с «Ньюкаслом» (2:0) на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в 21-м туре премьер-лиги.

25-летний бельгиец отличился во второй игре подряд после выхода на замену.

«Мне нужно быть готовым выходить на поле по ходу матча, – приводит BBC слова Лукаку. – Это то, о чем меня просит тренер. Я знал, что голкипер мог совершить ошибку и сыграл на этом.

С новым тренером у нас все совершенно по-другому. Мы учимся у него. Пока все хорошо».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» выиграл четвертый матч подряд после назначения временным главным тренером норвежца Оле-Гуннара Сульшера.