Гарри Кейн: Наверное, нам будет лучше, если «Сити» обыграет «Ливерпуль»

Футбол 03 января 2019 02:30 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

Центральный матч 21-го тура премьер-лиги пройдет 3 января в Манчестере.

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о матче между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в 21-м туре премьер-лиги.

«Наверное, нам будет лучше, если выиграет «Сити», чтобы мы стали чуть ближе к первому месту, – приводит Sky Sports слова 25-летнего Кейна. – Но мы все равно не можем на это повлиять.

Все, что мы можем, это следить за собой и выигрывать матчи. В последние годы мы оказывались в похожей ситуации несколько раз: сначала с «Лестером», а через год с «Челси».

Нам нужно просто сосредоточиться на своей игре и побеждать – это все, что мы можем сделать.

Посмотрим, что будет у «Ливерпуля» и «Сити», но, если честно, мы не можем слишком много думать о других командах».

Напомним, «Тоттенхэм» выиграл свой матч 21-го тура у «Кардиффа» (3:0) и поднялся на второе место, опередив «Манчестер Сити» на одно очко. При этом отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков.

Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет 3 января на «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Начало – 23:00 (мск).