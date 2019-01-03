«Тоттенхэм» готов более чем вдвое увеличить зарплату Эриксена

Футбол 03 января 2019 08:59 Источник: The Daily Mail Автор: Спирин Дмитрий

«Тоттенхэм» намерен сохранить в команде датского полузащитника Кристиана Эриксена.

Через полтора года датчанин, получающий 70 тысяч фунтов в неделю, может стать свободным агентом.

Лондонцы готовы более чем вдвое увеличить зарплату хавбека, но тот не торопится продлевать соглашение – «Барселона» и «Реал» могут предложить ему еще больше.

В октябре «Тоттенхэм» подписал новый контракт с полузащитником Деле Алли, подняв его оклад до 150 тысяч в неделю. Форвард «шпор» Харри Кейн зарабатывает 200 тысяч в неделю.