Полузащитник «Челси» советовался с мамой по поводу перехода в команду

Футбол 03 января 2019 10:04 Источник: «Газета.Ru» Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник «Челси» Жоржиньо советовался с мамой перед тем, как принять решение о переходе в английский клуб.

Хавбек был игроком «Наполи» и мой перейти либо в «Челси», либо в «Манчестер Сити».

«Я рад, что выбрал в итоге переход именно в «Челси». Я доволен, что оказался здесь. На мое решение оказала большое влияние моя мама. Каждое свое решение я обсуждаю с ней. Переход в «Челси» мы тоже с ней обговаривали», — приводит слова Жоржиньо "Газета.ру" со ссылкой на Sky Sports.

Примечательно, что «Челси» возглавил бывший тренер «Наполи» Маурицио Сарри.