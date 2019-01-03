Оле-Гуннар Сульшер: Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед»

Футбол 03 января 2019 12:30 Источник: The Telegraph

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер признался, что не хочет уходить из клуба по окончании сезона.

- В команде прекрасная атмосфера и собраны отличные футболисты. Конечно, я не хочу уходить. Но в каждой последующей игре я буду продолжать выполнять свою работу.

Безусловно, впереди у нас ждут гораздо более серьезные задачи. На данный момент мы играли против команд из нижней части турнирной таблицы и были обязаны побеждать в этих встречах, - приводит слова Сульшера The Telegraph.

Напомним, что победа над «Ньюкаслом» стала для «Манчестер Юнайтед» четвертой подряд после назначения Сульшера исполняющим обязанности главного тренера команды.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 5 января сыграет дома с «Редингом» в рамках Кубка Англии.