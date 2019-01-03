Денис Черышев: Нужно верить, что мы выйдем в финальную часть Евро-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол03 января 2019 15:09Источник: Sport24.ru

Денис Черышев: Нужно верить, что мы выйдем в финальную часть Евро-2020

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что у сборной России хорошие шансы на выход в финальную часть Евро-2020.

- Думаю, шансы у нас хорошие. Нужно верить, что мы выйдем в финальную часть. На чемпионате мира мы проверили, что можем победить любого соперника. Нужно дальше работать и слушать тренерский штаб, чтобы квалифицироваться на Евро, - передает слова Черышева Sport24.ru.

Напомним, что в квалификации сборная Россия сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра Казахстана и Сан-Марино.

#евро-2020#евро-2020 квалификация#черышев денис#Футбол-Россия#сборная россии по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта