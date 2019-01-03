Денис Черышев: Нужно верить, что мы выйдем в финальную часть Евро-2020

Футбол 03 января 2019 15:09 Источник: Sport24.ru

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что у сборной России хорошие шансы на выход в финальную часть Евро-2020.

- Думаю, шансы у нас хорошие. Нужно верить, что мы выйдем в финальную часть. На чемпионате мира мы проверили, что можем победить любого соперника. Нужно дальше работать и слушать тренерский штаб, чтобы квалифицироваться на Евро, - передает слова Черышева Sport24.ru.

Напомним, что в квалификации сборная Россия сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра Казахстана и Сан-Марино.