Денис Черышев: Нужно верить, что мы выйдем в финальную часть Евро-2020

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что у сборной России хорошие шансы на выход в финальную часть Евро-2020.
- Думаю, шансы у нас хорошие. Нужно верить, что мы выйдем в финальную часть. На чемпионате мира мы проверили, что можем победить любого соперника. Нужно дальше работать и слушать тренерский штаб, чтобы квалифицироваться на Евро, - передает слова Черышева Sport24.ru.
Напомним, что в квалификации сборная Россия сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра Казахстана и Сан-Марино.