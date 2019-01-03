«Монако» официально объявил о переходе Налдо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол03 января 2019 19:14Источник: ФК «Монако»

«Монако» официально объявил о переходе Налдо

Бразильский защитник «Шальке» Налдо продолжит карьеру в «Монако».

Как сообщает пресс-служба «Монако», соглашение с бразильцем рассчитано до июня 2020 года.

- Это новое испытание для меня после 14 лет в бундеслиге. Я благодарен руководству «Монако» за доверие. Сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания клуба как на поле, так и за его пределами, - рассказал защитник.

В текущем сезоне Налдо принял участие в 13 матчах за «Шальке» во всех турнирах. Всего на его счету в бундеслиге 358 матчей, 46 голов и 17 результативных передач.

#Свершившиеся трансферы#фк монако#фк шальке#налдо#лига 1#бундеслига
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта