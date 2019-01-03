«Монако» официально объявил о переходе Налдо

Бразильский защитник «Шальке» Налдо продолжит карьеру в «Монако».
Как сообщает пресс-служба «Монако», соглашение с бразильцем рассчитано до июня 2020 года.
- Это новое испытание для меня после 14 лет в бундеслиге. Я благодарен руководству «Монако» за доверие. Сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания клуба как на поле, так и за его пределами, - рассказал защитник.
В текущем сезоне Налдо принял участие в 13 матчах за «Шальке» во всех турнирах. Всего на его счету в бундеслиге 358 матчей, 46 голов и 17 результативных передач.
🖊🇧🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Naldo en provenance de Schalke 04. Le défenseur s’engage jusqu’en juin 2⃣0⃣2⃣0⃣— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 3 января 2019 г.
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