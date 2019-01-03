Налдо: Благодарю «Монако» за оказанное мне доверие

Футбол 03 января 2019 20:21 Источник: ФК «Монако»

Бразильский защитник Налдо – о своем переходе из «Шальке» в Монако».

– После четырнадцати лет, проведенных в Бундеслиге, это новый проект для меня. Я благодарю «Монако» за оказанное мне доверие.

Я сделаю все, чтобы оправдать возложенные ожидания, как на поле, так и за его пределами. Я желаю привнести своего опыта в «Монако», чтобы помочь клубу вернуться на свое место, – приводит слова Налдо официальный сайт «Монако».

Напомним, в текущем сезоне Налдо принял участие в 13 матчах за «Шальке» во всех турнирах. Всего на его счету в бундеслиге 358 матчей, 46 голов и 17 результативных передач.