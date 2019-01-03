Габбьядини в ближайшие дни покинет «Саутгемптон», им интересуются ЦСКА и «Спартак»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заявил, что нападающий Маноло Габбьядинив ближайшее время может покинуть клуб.
«У нас очень много футболистов и кого-то придется продать. Знаю, что Монало заинтересовал ряд клубов, скорее всего его переход состоится в ближайшее время», – заявил Хазенхюттль.
Ранее СМИ сообщили, что англичане готовы расстаться с итальянцем не менее, чем за 12 миллионов евро. По слухам, к Габбьядини проявляют интерес московские ЦСКА и «Спартак», а также итальянский «Милан».
В текущем сезоне 27-летний форвард в составе «святых» принял участие в 15 играх во всех турнирах и забил один мяч.