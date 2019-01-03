Александр Шикунов: Ясность с переходом Джано наступит, когда он со «Спартаком» определится - Советский спорт
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Футбол03 января 2019 22:31Источник: Sport24.ru

Александр Шикунов: Ясность с переходом Джано наступит, когда он со «Спартаком» определится

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов – о возможном переходе в стан самарцев полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

«По Джано Ананидзе пока ясности нет. Когда наступит? Как они со «Спартаком» определятся», – приводит слова Шикунова Sport24.ru

Напомним, Ананидзе в текущем сезоне в составе «Спартака» принял участие в трех играх во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

По данным transfermarkt.de, контракт Джано с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года, а стоимость оценивается в один миллион евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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