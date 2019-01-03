«Спортинг» вышел на второе место в чемпионате Португалии, обыграв «Белененсеш»

Футбол 03 января 2019 23:00 Источник: «Советский спорт»

В матче 15-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на своем поле в Лиссабоне обыграл «Белененсеш» со счетом 2:1.

Счет в матче на 57-й минуте открыл защитник гостевой команды Венсан Сассо, забивший в свои ворота. Удвоил преимущество хозяев поля нападающий Мигель Марш Луиш.

«Спортинг» с 34 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а «Белененсеш» расположился на восьмой строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре «львы» 7 января на выезде сыграют с «Тонделой», а подопечные Жорже Силаша днем ранее примут «Гимарайнш».