Роналду – лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards.
Церемония вручения наград прошла в четверг в Дубае, в борьбе за награду португалец опередил нападающих сборной Франции Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.
🇵🇹 Cristiano Ronaldo presented with ✨Best Player Of The Year✨ Award by HE Mattar Al Tayer, VP of Dubai Sports Council, and 🇫🇷 Didier Deschamps — France national team manager— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 3 января 2019 г.
@dubaiholding @cristiano #globesoccer @dubaisc @equipedefrance @juventus @portugal pic.twitter.com/a03HZwkGjo
Стоит отметить, что для 33-летнего португальца эта награда стала третьей кряду и пятой в карьере.
Напомним, летом 2018 года Роналду за 117 миллионов евро перешел из «Реала» в «Ювентус». В текущем сезоне КриРо в составе «старой синьоры» принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.