Роналду – лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония вручения наград прошла в четверг в Дубае, в борьбе за награду португалец опередил нападающих сборной Франции Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo presented with ✨Best Player Of The Year✨ Award by HE Mattar Al Tayer, VP of Dubai Sports Council, and 🇫🇷 Didier Deschamps — France national team manager

⁣⁣⁣⁣⁣@dubaiholding @cristiano #globesoccer @dubaisc @equipedefrance @juventus @portugal pic.twitter.com/a03HZwkGjo