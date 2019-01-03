Роналду – лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards

Футбол 03 января 2019 23:18 Источник: «Советский спорт»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония вручения наград прошла в четверг в Дубае, в борьбе за награду португалец опередил нападающих сборной Франции Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.

Стоит отметить, что для 33-летнего португальца эта награда стала третьей кряду и пятой в карьере.

Напомним, летом 2018 года Роналду за 117 миллионов евро перешел из «Реала» в «Ювентус». В текущем сезоне КриРо в составе «старой синьоры» принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.