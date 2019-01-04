Леандро Паредес: Я хочу вернуться в «Бока Хуниорс»

Футбол 04 января 2019 11:50 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

Аргентинец обсудил переход в свой родной клуб с его спортивным директором.

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил о желании вернуться в «Бока Хуниорс». 24-летний аргентинец уже обсудил возможность перехода со спортивным директором клуба Николасом Бурдиссо.

«Я разговаривал с Бурдиссо, – приводит Goal.com слова Паредеса. – Я поблагодарил его за звонок и сказал, что хочу вернуться. Чувствую, что повзрослел для того, чтобы взять на себя ответственность играть за «Боку».

Финал Кубка Либертадорес с «Ривер Плейтом» вызвал у меня еще больше желания вернуться. Но я понимаю, что не все зависит от меня. «Зенит» недавно отклонил предложение «Пари Сен-Жермен», так что им будет непросто отпустить меня в «Боку».

Но я сказал Бурдиссо о своем желании и о том, что ему стоит попытаться все осуществить».

Напомним, воспитанник «Бока Хуниорс» выступал за клуб с 2010 по 2014 годы и за это время забил пять голов в 29 матчах.

В нынешнем сезоне на счету Паредеса четыре гола и четыре результативные передачи в 22 матчах за «Зенит».