Леандро Паредес: Я хочу вернуться в «Бока Хуниорс»

Аргентинец обсудил переход в свой родной клуб с его спортивным директором.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил о желании вернуться в «Бока Хуниорс». 24-летний аргентинец уже обсудил возможность перехода со спортивным директором клуба Николасом Бурдиссо.
«Я разговаривал с Бурдиссо, – приводит Goal.com слова Паредеса. – Я поблагодарил его за звонок и сказал, что хочу вернуться. Чувствую, что повзрослел для того, чтобы взять на себя ответственность играть за «Боку».
Финал Кубка Либертадорес с «Ривер Плейтом» вызвал у меня еще больше желания вернуться. Но я понимаю, что не все зависит от меня. «Зенит» недавно отклонил предложение «Пари Сен-Жермен», так что им будет непросто отпустить меня в «Боку».
Но я сказал Бурдиссо о своем желании и о том, что ему стоит попытаться все осуществить».
Напомним, воспитанник «Бока Хуниорс» выступал за клуб с 2010 по 2014 годы и за это время забил пять голов в 29 матчах.
В нынешнем сезоне на счету Паредеса четыре гола и четыре результативные передачи в 22 матчах за «Зенит».