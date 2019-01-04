Видео дня: Шеф-повар Слуцкий рассказал о работе в ресторане «Ля Кони»

Футбол 04 января 2019 19:40 Источник: ПФК ЦСКА

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала видео из клубного архива, на котором бывший тренер команды Леонид Слуцкий в образе шеф-повара рассказал о работе в ресторане «Ля Кони».

«Несколько лет в клубном архиве под грифом «секретно» хранились, возможно, лучшие актерские работы наших футболистов. Мы решили, что пришло время снять запреты и передать искусство народу. Серию скетчей начинает главный тренер тех лет, Леонид Слуцкий!», – говорится в твиттере ЦСКА.

Несколько лет в клубном архиве под грифом «секретно» хранились, возможно, лучшие актёрские работы наших футболистов. Мы решили, что пришло время снять запреты и передать искусство народу 😄



Серию скетчей начинает главный тренер тех лет, Леонид Слуцкий! pic.twitter.com/V4Sszl6u94 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 января 2019 г.

Напомним, Слуцкий возглавлял армейцев с 2009 по 2016 год. Под его руководством ЦСКА трижды становился чемпионом России. На сегодняшний день 47-летний специалист работает в голландском «Витессе».