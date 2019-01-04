Нападающий «Ливерпуля» Соланке перешел в «Борнмут» за 21,2 млн евро - Советский спорт
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Футбол04 января 2019 20:29Источник: ФК «Борнмут»

Нападающий «Ливерпуля» Соланке перешел в «Борнмут» за 21,2 млн евро

Нападающий «Ливерпуля» Доминик Соланке продолжит карьеру в «Борнмуте», сообщает прес-служба команды из графства Дорсет.

21-летний англичанин подписал долгосрочный контракт с новой командой. Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, «Ливерпуль» выручил на продаже футболиста 21,2 миллиона евро.

Соланке является воспитанником «Челси», перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года на правах свободного агента.

На счету англичанина один мяч и одна голевая передача в 21 игре английской премьер-лиги.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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