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Футбол04 января 2019 21:10Источник: ФК «Милан»

«Милан» объявил о переходе полузащитника «Фламенго»

«Милан» объявил о переходе полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Лукаса Пакеты.

Итальянский клуб договорился с красно-черными о переходе 21-летнего хавбека еще осенью 2018 года. Бразилец подписал контракт с «россонери», рассчитанный на пять лет и присоединится к команде 7 января.

По данным transfermarkt.de, «Фламенго» выручил на продаже футболиста 35 миллионов евро.

На счету Пакеты 11 голов и три результативных передачи в 49 играх бразильской серии А. В сентябре прошлого года Лукас дебютировал в составе сборной Бразилии в матче против команды США (2:0).

Таблица трансферов РПЛ здесь

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