«Чертаново» получил от «Спартака» 37,5 млн рублей за двух футболистов

Футбол 04 января 2019 21:45 Источник: ФК «Чертаново»

Московский «Спартак» пополнился двумя футболистами «Чертаново», сообщает пресс-служба «Чертаново» во «Вконтакте».

«Воспитанники футбольной школы «Чертаново» 18-летний Наиль Умяров и 19-летний Максим Глушенков с января 2019 года официально являются игроками ФК «Спартак» (Москва).

Как и всегда, нам было тяжело расстаться с ребятами, которые, несмотря на молодость, очень многое сделали и для нашей академии, и для ФК «Чертаново», выступающего в ФНЛ. Вырученные средства от трансфера Наиля и Максима в размере 37,5 млн рублей пополнят бюджет именно клуба (кроме того, предусмотрены серьезные бонусы от «Спартака» в зависимости от статистики выступления игроков в главной команде красно-белых).

Максим и Наиль – желаем вам большой, красивой карьеры, в которой было бы все, о чем мечтает любой ученик «Чертаново»! И помните – двери школы для вас всегда открыты нараспашку! Спасибо и удачи, парни», – говорится на официальной странице «Чертаново» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, 19-летний Глушенков в нынешнем сезоне провел в ФНЛ 13 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. 18-летний Умяров в 15 матчах забил 1 гол.