СМИ: Модрич покинет «Реал» этим летом

Футбол 05 января 2019 12:23 Источник: Fichajes.net Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Реала» Лука Модрич покинут мадридский клуб летом 2019 года. Об этом сообщает fichajes.com.

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес опасается, что 33-летний хорват не сможет выйти на привычный уровень из-за возраста. Поэтому президент мадридцев намерен продать Модрича летом.

Контракт хавбека с «Реалом» заключен до лета 2020 года. В текущем сезоне Модрич провел за мадридский клуб 24 матча, забив один мяч и сделав четыре передачи.

Напомним, «Интер» вел переговоры о трансфере полузащитника прошлым летом, однако игрок остался в «Реале», за который выступает с 2012 года.