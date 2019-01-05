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Футбол05 января 2019 12:23Источник: Fichajes.netАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ: Модрич покинет «Реал» этим летом

Полузащитник «Реала» Лука Модрич покинут мадридский клуб летом 2019 года. Об этом сообщает fichajes.com.

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес опасается, что 33-летний хорват не сможет выйти на привычный уровень из-за возраста. Поэтому президент мадридцев намерен продать Модрича летом.

Контракт хавбека с «Реалом» заключен до лета 2020 года. В текущем сезоне Модрич провел за мадридский клуб 24 матча, забив один мяч и сделав четыре передачи.

Напомним, «Интер» вел переговоры о трансфере полузащитника прошлым летом, однако игрок остался в «Реале», за который выступает с 2012 года.

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