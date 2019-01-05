Маурисио Почеттино: Мы выиграли 7:0, но забить первый гол было очень трудно

Футбол 05 января 2019 13:35 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Тоттенхэм» разгромил в Кубке Англии клуб из четвертого дивизиона.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу команды в 1/32 финала Кубка Англии над клубом четвертого английского дивизиона «Транмер Роверс» (7:0).

«Я очень доволен, но мне очень холодно, – приводит BBC слова аргентинца. – Тут очень холодно. Мы сыграли уверенно. Соперник отлично сработал в первом тайме, и, конечно, нам немного повезло с первым голом.

Во втором тайме мы получили пространство и эффективно сыграли в атаке. Счет матча – 7:0, но нам было очень трудно забить первый гол.

Гарри Кейн всегда хочет играть, поэтому мы планировали выпустить его на 15-20 минут. Это также было важно сделать ради местных болельщиков и соперника. Он особенный игрок в Англии, но не каждый имеет возможность наблюдать за его игрой вживую. Для нас было важно проявить уважение к тем, кто пришел на игру. Это было приятно для всех».

Напомним, «Тоттенхэм» открыл счет на 40-й минуте, а после перерыва забил еще шесть голов. Форвард Гарри Кейн вышел на замену на 75-й минуте и через семь минут установил окончательный счет в матче.

Добавим, что матч проходил на стадионе «Прентон Парк» в Биркенхеде, вмещающем 15 573 зрителя.