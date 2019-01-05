Березуцкие прибыли в расположение «Витесса» (фото)

Футбол 05 января 2019 14:59 Источник: ФК «Витесс» Автор: Сметанникова Дарья

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие прибыли в расположение голландского «Витесса».

Березуцкие вошли в тренерский штаб российского специалиста Леонида Слуцкого.

Пресс-служба «Витесса» выложила фото 36-летних братьев в компании с защитником команды Вячеславом Караваевым.

«Доброе утро! Готовы к первой тренировке сегодня, парни», - говорится в сообщении.

После 17 туров чемпионата Голландии «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице.