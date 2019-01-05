Березуцкие прибыли в расположение «Витесса» (фото)

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие прибыли в расположение голландского «Витесса».
Березуцкие вошли в тренерский штаб российского специалиста Леонида Слуцкого.
Пресс-служба «Витесса» выложила фото 36-летних братьев в компании с защитником команды Вячеславом Караваевым.
«Доброе утро! Готовы к первой тренировке сегодня, парни», - говорится в сообщении.
После 17 туров чемпионата Голландии «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице.
Goedemorgen!🇱🇺— Vitesse (@MijnVitesse) 5 января 2019 г.
Bom dia!🇵🇹
доброе утро!🇷🇺
Klaar voor de eerste training van vandaag, mannen?🤙🏼#Vitesse pic.twitter.com/D2pdfiYOqO