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Футбол05 января 2019 14:59Источник: ФК «Витесс»Автор: Сметанникова Дарья

Березуцкие прибыли в расположение «Витесса» (фото)

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие прибыли в расположение голландского «Витесса».

Березуцкие вошли в тренерский штаб российского специалиста Леонида Слуцкого.

Пресс-служба «Витесса» выложила фото 36-летних братьев в компании с защитником команды Вячеславом Караваевым.

«Доброе утро! Готовы к первой тренировке сегодня, парни», - говорится в сообщении.

После 17 туров чемпионата Голландии «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице.

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