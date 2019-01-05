«Спартак» расторг контракт с Самедовым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол05 января 2019 16:36Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

«Спартак» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедовым.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

34-летний Самедов является воспитанником красно-белых. Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года.

«Конечно, грустно покидать родной клуб, — цитирует Самедова пресс-служба «Спартака». — Но это жизнь. И она продолжается.

«Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем!»

#фк спартак#самедов александр#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта