«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Футбол 05 января 2019 16:36 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедовым.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

34-летний Самедов является воспитанником красно-белых. Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года.

«Конечно, грустно покидать родной клуб, — цитирует Самедова пресс-служба «Спартака». — Но это жизнь. И она продолжается.

«Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем!»