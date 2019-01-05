«Спартак» расторг контракт с Самедовым

«Спартак» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедовым.
Контракт расторгнут по соглашению сторон.
34-летний Самедов является воспитанником красно-белых. Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года.
«Конечно, грустно покидать родной клуб, — цитирует Самедова пресс-служба «Спартака». — Но это жизнь. И она продолжается.
«Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем!»
⚡️⚡️⚡️ Александр Самедов: «Желаю #Спартак’у больших побед»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 января 2019 г.
Сегодня @fcsm_official и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовой договор по соглашению сторон.
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