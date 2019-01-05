Бенатиа останется в «Ювентусе» до лета - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол05 января 2019 16:59Источник: La Gazzetta dello SportАвтор: Сметанникова Дарья

Бенатиа останется в «Ювентусе» до лета

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа не будет продан туринским клубом в зимнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Милан», «Арсенал» и «Шальке» обратились в «Ювентус» с предложением приобрести Бенатиа, но туринский клуб отказался отпускать игрока в зимнее трансферное окно.

31-летний марокканец не доволен тем, что получает мало игровой практики в «Ювентусе» и готов покинуть клуб. Но «Ювентус» рассмотрит вариант его продажи лишь летом.

Контракт Бенатиа с туринцами рассчитан до июня 2020 года. В текущем сезоне он провел лишь шесть матчей.

#бенатия мехди#фк ювентус#серия а#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта