Бенатиа останется в «Ювентусе» до лета

Футбол 05 января 2019 16:59 Источник: La Gazzetta dello Sport Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа не будет продан туринским клубом в зимнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Милан», «Арсенал» и «Шальке» обратились в «Ювентус» с предложением приобрести Бенатиа, но туринский клуб отказался отпускать игрока в зимнее трансферное окно.

31-летний марокканец не доволен тем, что получает мало игровой практики в «Ювентусе» и готов покинуть клуб. Но «Ювентус» рассмотрит вариант его продажи лишь летом.

Контракт Бенатиа с туринцами рассчитан до июня 2020 года. В текущем сезоне он провел лишь шесть матчей.