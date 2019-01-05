Источник: Джано в ближайшие дни перейдет в «Витесс» на правах аренды

Футбол 05 января 2019 17:46 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в ближайшее время станет игроком голландского «Витесса», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, 26-летний грузинский хавбек перейдет в «Витесс» на правах аренды до конца сезона.

«Футболист принял решение играть за «Витесс». В ближайшие дни о трансфере будут объявлено официально, это будет аренда до конца сезона», - сообщил источник.

Напомним, Ананидзе в текущем сезоне в составе «Спартака» принял участие в трех играх во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.