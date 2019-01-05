Эрнесто Вальверде: «Реал» продолжает оставаться нашим конкурентом - Советский спорт
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Футбол05 января 2019 19:03Источник: ASАвтор: Сметанникова Дарья

Эрнесто Вальверде: «Реал» продолжает оставаться нашим конкурентом

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил шансы «Реала» в гонке за титул чемпиона Испании.

«Реал» по-прежнему находится в чемпионской гонке. Порой наш отрыв кажется слишком большим, но он вовсе не так уж велик. Всего два с половинной матча могут изменить все. Поэтому я считаю, что «Реал» продолжает оставаться нашим конкурентом.

В этом сезоне конкуренция в примере очень велика. Но мы находимся на первом месте, а это главное», - цитирует Вальверде AS.

«Барселона» после 17 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» идет четвертым, отставая от каталонцев на семь очков.

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