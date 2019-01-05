Новосельцев покинул «Анжи»

Футбол 05 января 2019 21:02 Источник: ФК «Анжи»

Защитник Иван Новосельцев, права на которого принадлежат «Зениту», покинул «Анжи».

Как сообщает пресс-служба махачкалинского клуба, у 27-летнего защитника истек срок арендного соглашения.

«ФК «Анжи» благодарит Ивана за время, проведенное в составе нашей команды, и желает здоровья и успехов в дальнейшей карьере!», - говорится в сообщении пресс-службы «Анжи», опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, что Новосельцев перешел в «Анжи» перед началом сезона РПЛ 2018/19 на правах аренды из «Зенита». Защитник провел в составе махачкалинской команды десять матчей в чемпионате России и отличился одним забитым мячом.