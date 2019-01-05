Агент: «Йени Малатьяспор» действительно сделал «Ростову» предложение по Кьяртанссону

Футбол 05 января 2019 22:46 Источник: Sport24.ru

Олафур Гардарссон, агент нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона, подтвердил, что исландский футболист может перейти в турецкий клуб «Йени Малатьяспор».

- Знаю, что «Йени Малатьяспор» действительно сделал «Ростову» предложение по Кьяртанссону. Теперь очередь за российским клубом принимать решение. Но предложение должно быть очень хорошим, чтобы «Ростов» согласился, - приводит слова Гардарссона Sport24.ru.

Добавим, что Кьяртанссон перешел в «Ростов» в августе 2018 года из «Маккаби» (Тель-Авив), подписав контракт на 4 года. В составе «Ростова» форвард сборной Исландии провел 11 матчей и забил два мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего форварда в 2,5 миллиона евро.