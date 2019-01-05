Георгий Джикия – Самедову: Тебя будет не хватать, Легенда, но в жизни мы еще попылим - Советский спорт
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Футбол05 января 2019 23:11Источник: Instagram

Георгий Джикия – Самедову: Тебя будет не хватать, Легенда, но в жизни мы еще попылим

Защитник «Спартака» Георгий Джикия попрощался с полузащитником «красно-белых» Александром Самедовым.

«Тебя будет не хватать, Легенда, спасибо за время, проведенное вместе на футбольных полях, ну а в жизни мы еще попылим, буду скучать», - написал Джикия в своем Instagram.

Напомним, что 5 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с 34-летним полузащитником. Всего Самедов провел за «Спартак» 105 матчей, записав на свой счет 14 голов и 10 результативных передач.

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